Крим виділить понад 530 га землі 17 фірмам для сонячних електростанцій

Рада міністрів Криму на сьогоднішньому засіданні дала згоду 17 фірмам на розробку проектів землеустрою із відведення ділянок загальною площею майже 540 гектарів в 11 регіонах півострова для будівництва і обслуговування сонячних електростанцій.

В ухвалах кримського уряду, які має у своєму розпорядженні УНІАН, сказано, що земділянки виділяються на умовах оренди.

Терміни будівництва і потужність об'єктів не уточнюються.

Зокрема, у Білогорському районі по 60 гектарів одержать товариства з обмеженою відповідальністю "Меркурій Солар", "Марс Солар", "Сатурн Солар", 50 га - "Сіріус Солар", 10 га - "Каппа Солар".

У Першотравневому районі 49 га - "Омега Солар", 36 га - "Омега Піві".

У Роздольненському районі 20 га одержить "Тета Солар", 10 га - "Лямбда Піві".

У Чорноморському районі 30 га - "Лямбда Солар", 37 га - "Сигма Солар".

У Бахчисарайському районі 20 га - "Каппа Піві".

У Сімферопольському районі 10 га - "Йота Піві".

У Красноперекопському районі 20 га - "Тета Піві".

У Нижньогірському районі 13,8 га - "Омікрон Солар".

У Джанкойському і Червоногвардійському районах 20 і 13 га - "Йота Солар" і

20 га в районі Феодосії - "Епсилон Піві".

"Ми скоро будемо найкращими у світі за електростанціями", - сказав кримський прем'єр Анатолій Могильов.

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