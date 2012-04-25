Частка «Газпрому» на європейському ринку в 2011 році зросла з 24% до 27%

Москва. Частка «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року зросла до 27% (з 24% у 2010 році).

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками засідання ради директорів компанії.

«Позитивної оцінки Ради заслужили зусилля компанії із послідовної адаптації до змін на європейському ринку контрактів на поставки російського газу при збереженні їх базових положень. Ці заходи сприяли підвищенню конкурентоспроможності російського газу, що знайшло вираження у збільшенні частки «Газпрому» на європейському ринку за підсумками 2011 року до 27% (з 24% у 2010 році) і зростанні поставок російського газу в країни Європи на 7,9% у порівнянні з 2010 роком», - сказано у повідомленні.

Правлінню доручено продовжити роботу зі збільшення поставок газу до Європи.

У довідкових матеріалах «Газпрому» повідомляється, що у 2011 році споживання газу в Європі (ЄС-27 + Туреччина + Норвегія + Швейцарія + колишня Югославія) становило 551,1 млрд куб. м, скоротившись відносно 2010 року на 9,6%.

Власний видобуток газу в Європі у 2011 році становив 288,3 млрд куб. м (у 2010 році — 311,4 млрд куб. м). Імпорт газу європейськими країнами у 2011 році також серйозно знизився і становив 262,8 млрд куб. м (у 2010 році — 298,4 млрд куб. м). На цьому тлі поставки російського газу в країни Європи у 2011 році, навпаки, зросли на 7,9% і досягли 150 млрд куб. м проти 139 млрд. куб. м у 2010 році.

Згідно з прогнозами низки аналітичних агентств, до 2030 року очікується зростання споживання газу в Європі до рівня 635-670 млрд куб. м. На тлі падіння внутрішнього видобування газу до рівнів не вище за 240 млрд куб. м на рік до 2030 року європейський газовий імпорт повинен становити 400-430 млрд куб. м на рік.

У рамках реалізації стратегії зі збільшення частки на європейському енергетичному ринку Група «Газпром» планує здійснити комплекс заходів як зі створення додаткової інфраструктури, так і зі зміцнення позицій компанії у секторах, де попит на газ буде рости швидкими темпами. До таких заходів належать проекти з будівництва нових газопроводів до Європи, здійснення фізичних поставок газу (зокрема у вигляді ЗПГ) на нові європейські ринки, розвитку поставок малотоннажного ЗПГ, зміцнення позицій на ринках, суміжних з газовим, перш за все у сфері електроенергетики, а також розвиток поставок газу кінцевим споживачам.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» (РФ) - найбільша газова компанія світу, що займається геологорозвідкою і видобуванням газу, його транспортуванням і переробкою, а також реалізацією газу в Росії і за її межами. Держава є найбільшим акціонером «Газпрому».

«Газпром» має у своєму розпорядженні найбагатші у світі запаси природного газу. Його частка у світових запасах газу становить 16%, у російських - майже 60%.

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