У «Газпромі» сланцевий газ називають газом «майбутніх поколінь»

Москва. У «Газпромі» види газу нетрадиційного видобування, зокрема, вугільний, сланцевий і «зелений» називають газом «майбутніх поколінь».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками засідання Ради директорів компанії.

«У зв'язку з тим, що Росія володіє величезним ресурсним потенціалом традиційного природного газу і вартість його видобутку навіть у складних природно-кліматичних і геологічних умовах значно нижча за вартість виробництва нетрадиційного газу, основою для надійного газопостачання російських споживачів і організації експортних постачань залишатиметься традиційний природний газ. Тому нетрадиційний газ передбачається розглядати як джерело для газопостачання майбутніх поколінь», - йдеться в повідомленні.

На Раді директорів також ішла мова про технологічні та економічні аспекти, пов'язані із видобуванням сланцевого газу. Було зазначено, що досвід «Газпрому» в галузі видобування вугільного газу в Кузбасі може бути використаний у довгостроковій перспективі при видобутку сланцевого газу.

Повідомляється, що правлінню доручено забезпечити виконання робіт, спрямованих на розвиток науково-технічного потенціалу компанії у галузі виробництва нетрадиційних видів газу, відповідно до технологічних пріоритетів, передбачених Програмою інноваційного розвитку ВАТ «Газпром» до 2020 року.

На засіданні було сказано, що «Газпром» має досвід видобутку нетрадиційних видів газу. На сьогодні компанія реалізує унікальний для Росії проект: веде видобуток вугільного газу на першому в країні метановігульному промислі — Талдинському родовищі в Кузбасі. При цьому технологія, яка застосовується на родовищі, була розроблена і апробована «Газпромом». На весь технологічний цикл (від розвідки вугільного газу до його використання) одержано понад 30 патентів. У 2011 році «Газпром» розпочав пробну експлуатацію ще однієї перспективної ділянки Кузбасу — Нариксько-Осташкінської площі. Всього в Кузбасі планується забезпечити стабільний рівень видобутку вугільного газу в обсязі 4 млрд куб. м за рік.

Крім того, «Газпром» спільно з Gasunie, ЗАТ «Євротехніка» і корпорацією «Біогазенергострой» підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної реалізації проекту виробництва в Росії «зеленого» газу (палива, що виробляється з органічної сировини і відповідає фізико-технічним вимогам, які пред'являються до природного газу). Метою цього проекту є створення бізнес-моделі постачань «зеленого» газу в країни Європи. Планується, що в перспективі його реалізація дасть змогу «Газпрому» вийти на новий ринок «зеленого» газу, що дедалі зростає, в країнах Євросоюзу, а також відпрацювати технологію отримання газу з поновлюваних джерел.

Окрім цього, на Раді директорів була відмічена важливість подальшої роботи зі створення і розвитку технологій пошуку, розвідки і розробки родовищ нетрадиційного газу, а також методик оцінки техніко-економічної реалізованості проектів освоєння таких родовищ.

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