Сьогодні 26-ті роковини аварії на ЧАЕС. Біля Ради - протестний мітинг чорнобильців

Сьогодні 26-ті роковини аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС.

Аварія сталася вночі 26 квітня 1986 року: стався вибух, який повністю зруйнував реактор.

Внаслідок вибуху в атмосферу було викинуто 190 тонн радіоактивних речовин. За даними експертів, сумарний викид радіоактивних речовин становив 50 млн. кюрі, що рівнозначно наслідкам вибухів 500 атомних бомб, скинутих в 1945 році на Хіросіму. Радіоактивними нуклідами було забруднено більш ніж 145 тисяч кв. км території України, Росії та Білорусі.

Після аварії з 30-кілометрової зони навколо АЕС було евакуйвано більш як 115 тисяч осіб.

Чорнобильську АЕС закрили 15 грудня 2000 року.

У ході ліквідації аварії загинуло десятки людей, багато залишилися інвалідами.

Сьогодні в Україні відбудуться жалобні заходи, приурочені до 26-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Між тим, у Маріїнському парку біля Верховної Ради відбувається мітинг чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції буруть участь близько 500 осіб. В руках вони тримають прапори та жовті кульки. Учасники мітингу вимагають від влади виконувати рішення судів про виплати їм пенсій у повному обсязі.

В руках учасники мітингу також тримають плакати з написами: «Владо, ти солдатами-срочниками затикала всі діри при ліквідації аварії на ЧАЕС, а сьогодні затикаєш їх пенсіями діри в бюджеті країни. Поверни законні пенсії!», «Владо, за твоєю виною 18-річні солдати стали інвалідами. Поверни їм законні пенсії» та інші.

Працівники правоохоронних органів не підпускають мітингувальників близько до будівлі Верховної Ради, і вони знаходяться не біля паркану, що стоїть біля парламенту, а в Маріїнському парку.

Крім того, в парку стоїть один автобус з представниками міліції. Дорожній рух вулицею Грушевського ускладнено.