«Роснефть» і Eni спільно освоюватимуть родовища Баренцового і Чорного морів

Москва. Російські «Роснефть» та італійська Eni підписали вчора, 25 квітня, угоду про комплексну співпрацю, якою передбачено спільне освоєння ділянок Чорного і Баренцового морів на території Росії, обмін технологіями і персоналом, а також участь «Роснефті» в міжнародних проектах Eni.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Роснефті».

Угода, підписана президентом ВАТ «НК «Роснефть» Едуардом Худайнатовим і президентом Eni Паоло Скароні, передбачає співпрацю сторін зі створення спільного підприємства для освоєння Фединської і Центрально-Баренцовської ділянок в Баренцовому морі і Західно-Чорноморської ділянки в Чорному морі. Частка Eni у спільному проекті становитиме 33,33%. Відповідно до угоди Eni забезпечить фінансування комплексу геологорозвідувальних робіт, необхідних для підтвердження комерційної перспективності ділянок.

Сумарні видобувні ресурси цих ділянок оцінюються в 36 млрд барелів нафтового еквівалента. Висока перспективність ділянок у Баренцовому морі пов'язана з їх безпосередньою близькістю до шельфу Норвегії, де за останні роки відкрито, як мінімум, три великі родовища. Висока вірогідність виявлення вуглеводнів на Західно-Чорноморській ділянці підтверджується даними сейсміки і нещодавнім відкриттям на чорноморському шельфі Румунії.

Також важливою складовою комплексної співпраці є обмін технологіями. Очікується, що Eni, що володіє багатим досвідом роботи на шельфі Норвегії та інших країн, внесе істотний внесок до технологічного потенціалу спільного підприємства.

Крім того, передбачений угодою обмін персоналом на всіх рівнях сприятиме зміцненню взаємин між компаніями і обміну управлінським досвідом.

Угода також передбачає участь «Роснефті» в міжнародних проектах Eni.

Зазначається, що третім об'єктом для спільного освоєння є Західно-Чорноморська ділянка в Чорному морі. Площа ділянки становить 8,6 тис. кв. км при глибині води від 600 до 2250 м. «Роснефть» повністю вивчила ділянку сейсмікою і виділила 6 перспективних структур із сумарними видобвнними ресурсами близько 10 млрд барелів нафти. Відповідно до ліцензійних зобов'язань, в 2015-2016 рр. на ділянці планується пробурити дві пошуково-оцінні свердловини.