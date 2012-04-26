Нафта дешевшає на даних з комерційних запасах сировини в США

На світових торгах у четвер, 26 квітня, ціни на нафту продовжили падіння на тлі статданих зі США з комерційних запасів "чорного золота".

Так, вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) уже знизилася на 0,01 долара, або на 0,01% - до 104,12 долара за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,12 долара, або на 0,1% - до 119 доларів за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 20 квітня, зросли на 4 мільйони барелів, або на 1,1%, - до 373 мільйонів барелів, згідно з даними Міністерства енергетики країни.

Крім того, учасники ринку звернули увагу на висловлювання посла ІРІ в Москві про те, що Іран нібито розглядає можливість призупинення розширення своєї ядерної програми, щоб уникнути посилення санкцій проти країни з боку Заходу, передає Bloomberg.

Із негативом були сприйняті новини з Аргентини, де сенат переважною більшістю голосів схвалив законопроект про експропріацію 51% акцій YPF, що належать іспанській нафтогазовій компанії Repsol (усього у неї 57,4% акцій), а також її "дочки" YPF Gas SA. У схваленому законодавцями документі декларується "національний інтерес" у розробці енергоносіїв.