Азаров заявляє, що альтернативи ядерній енергетиці в найближчі 10-20 років в Україні немає

В Україні в найближчі 10-20 років немає альтернативи використовування ядерної енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час наради з питань підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, яке проходить сьогодні в аварійно-технічному центрі ДП НАЕК «Енергоатом».

«Чи може собі дозволити країна, яка виходить з важкої кризи, в якій зношення основних фондів становить більш як 80%, а необхідність модернізації абсолютно всіх галузей народного господарства вимагає величезних капітальних вкладень, ухвалювати такі рішення, які приймає, наприклад, така розвинена багата країна, як Німеччина? Однозначно ні. Тому ми виходимо з того, що для нас в найближчі 10-20 років альтернативи атомній енергетиці немає», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що собівартість енергії атомних станцій істотно нижче, ніж від інших джерел.

Наприклад, додав він, якщо кіловата-година сонячної енергії коштує 4 грн, то енергія атомних станцій майже в 50 разів дешевша.

М.Азаров відзначив, що в Україні атомна енергетика лише розвиватиметься.

«Ми її розвиватимемо. І вже цього року розпочинається будівництво двох блоків на Хмельницькій АЕС. Цього ж року розпочинається будівництво заводу з виготовлення напівфабрикатів ядерного палива. Тобто, Україна реально за всі 20 років незалежності робить перші кроки зі зміцнення своєї реальної незалежності», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що на сьогодні через надмірно високі ціни на газ Україна змушена шукати альтернативні джерела енергозабезпечення.

«У цьому плані значення атомної енергетики для України просто важко переоцінити», - сказав М.Азаров.