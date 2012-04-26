«Укрнафта» в 2011 році скоротила прибуток на 17,6% - до 2,2 млрд грн

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» в 2011 році скоротила чистий прибуток на 17,6% в порівнянні з 2010 роком - до 2,182 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що незважаючи на те, що обсяг рентної плати за нафту досяг у 2011 році 8,104 млрд грн, (зростання на 3,857 млрд грн, або 91%, в порівнянні з 4,247 млрд грн в 2010 р.), компанії вдалося отримати валовий прибуток у розмірі 3,929 млрд грн (зниження на 902 млн грн, або 19%, відносно показника 4,831 млрд грн, отриманого в 2010 р.).

69% валового прибутку за 2011 р. (2,709 млрд грн) припадає на видобуток нафти.

Валовий збиток компанії від видобутку газу за 2011 р. склав 686 млн грн (питання договірного оформлення обсягів газу, поставленого "Укрнафтою" в газотранспортну систему України, залишається невирішеним через відсутність механізмів компенсації втрат, які виникли б під час продажу газу за регульованою ціною).

Валовий прибуток від іншої діяльності (в т.ч. виробництво скрапленого газу, виробництво аміаку, реалізація нафтопродуктів) за 2011 р. склала 1,906 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На "Укрнафту" доводиться 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами (Охтирканафтогаз, Чернігівнафтогаз, Полтаванафтогаз, Долинанафтогаз, Надвірнанафтогаз, Бориславнафтогаз), трьома газопереробними заводами (Гнидинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке та Прикарпатське) і значним числом інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів Україні: компанії належать 563 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.