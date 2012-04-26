Роботи зі встановлення бурової платформи в Чорному морі почнуться з 1 червня - Бойко

Бурова платформа до 1 травня має зайти в українські територіальні води Чорного моря, і з 1 червня почнуться роботи з її установлення в районі нафтогазового родовища.

Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко сьогодні журналістам, відповідаючи на питання агентства УНІАН.

«З 1 травня вона вже буде у нас. З 1 червня починаємо роботу. Вона відразу стає на Одеське родовище», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2011 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) придбав у Сінгапурі за 400 млн. дол. бурову платформу для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Наприкінці серпня 2011 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ).

11 січня 2012 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ю.Бойко повідомив, що технічна підготовка самопідйомної плавучої бурової установки в турецькому порту після проходу через Босфор для подальшого переходу до України займе три місяці.