«Чорноморнафтогаз» почав закачування газу в Глібовське ПСГ

Фахівці Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) приступили до закачування природного газу в Глібовське підземне сховище газу (ПСГ) у рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2012-2013 рр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАТ «Чорноморнафтогаз».

«Як і минулого року, плануємо закачати не менше 300 мільйонів кубометрів. Вже закачали понад 9 мільйонів», – повідомив начальник управління підземного зберігання газу ДАТ «Чорноморнафтогаз» Олександр Фролов.

У сезоні 2011-2012 рр. зі сховища відібрали понад 270 млн куб. м природного газу. Загальне споживання блакитного палива в Криму з листопада по березень склало понад 1,3 млрд куб м.

Нагадаємо, що в осінньо-зимовий сезон, коли споживання природного газу в Криму зростає в 2-5 разів, блакитне паливо подається споживачам із трьох джерел: ДК «Укртрансгаз», Глібовське ПСГ і родовища «Чорноморнафтогазу» в Чорному, Азовському морях і в сухопутній частині Криму. В цей час Глебовськоє ПСГ працює на відбір газу в ГТС, в інший, коли споживання падає, на закачування.

Довідка УНІАН. Глібовське ПСГ створене на базі виробленого Глібовського газоконденсатного родовища в 1991 році. ПСГ призначене для регулювання сезонної й добової нерівномірності споживання газу в Криму. На Глібовському ПСГ пробурено 134 свердловини (експлуатаційних - 120, використовуваних при відборі й закачуванні - 70). До складу виробничого комплексу входить компресорна станція, установки очищення й сепарації газу. Максимальний обсяг активного газу в Глібовському ПСГ складає 1 млрд куб. м, буферного - 881,1 млн. куб. м.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти й газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».