На ЧАЕС розпочали технологічний цикл будівництва арки нового конфайнменту

Над об'єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС розпочали технологічний цикл будівництва арки нового безпечного конфайнменту (НБК).

Як передає кореспондент УНІАН, у запуску цього будівництва взяли участь Президент України Віктор Янукович, міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога, представники консорціуму Novarka, посли країн-донорів Чорнобильського фонду «Укриття» та представники ЄБРР.

Зокрема, Президент натиснув символічну кнопку, яка символізує початок запуску технологічного циклу будівництва арки нового конфайнменту.

На церемонії присутні посли 21-ї країни, зокрема, США, Японії, Китаю, Угорщини, Польщі, Росії, Франції, Італії, Казахстану, а також Європейської комісії.

Виступаючи на церемонії, В.Янукович наголосив, що сьогоднішній початок будівництва арки є визначальним і важливими кроком на шляху спорудження нового безпечного конфайнменту.

Він висловив сподівання на ефективну роботу французькій компанії Novarka, що будує НБК, і подякував усім робітникам за якісне виконання завдань на підготовчому етапі.

Також В.Янукович подякував усім країнам-донорам фонду «Укриття» і висловив надію на подальшу співпрацю.

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Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об'єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки був розроблений консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» в 2003 році. Проект одержав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України в липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

На сьогодні вартість цього проекту становить понад 1 млрд. євро, українська влада заявляє про необхідність на початковому етапі зібрати 740 млн. євро.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об'єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни-учасниці конференції зобов'язалися надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.

Кабінет міністрів України розраховує за півтора роки завершити будівництво нового безпечного конфайменту над об'єктом «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

Голова Держагентства з управління Зоною відчуження Володимир Холоша заявляв, що частка українського субпідряду у виконанні робіт зі спорудження НБК становитиме близько 30%, а на будівельно-монтажних роботах буде задіяно від 2,5 до 3-х тисяч працівників.