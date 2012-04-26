Україна цього року видобуде на шельфі Чорного моря 250 млн куб. м газу – Бойко

Україна в результаті роботи бурової установки на Чорному морі цього року планує видобути 250 млн кубометрів газу й до кінця 2014 року збільшити видобуток до обсягів, що дозволяють забезпечити потреби Криму в газі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ми до кінця цього року з використанням нової платформи додатково одержимо 250 млн кубів у Чорному морі. А взагалі до кінця 2014 року ми на наших родовищах із нашою технікою Крим забезпечимо повністю на 3 млрд кубів. Ми вже качатимемо не з материка на Крим газ, а з Криму на материк», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні Ю.Бойко заявив, що бурова платформа до 1 травня повинна зайти в українські територіальні води Чорного моря, й з 1 червня почнуться роботи з її встановлення в районі нафтогазового родовища.

Нагадаємо, що навесні 2011 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) купив у Сінгапурі за 400 млн дол. бурову платформу для видобутку нафти на Суботинському родовищі на шельфі Чорного моря.

Наприкінці серпня 2011 року «Чорноморнафтогаз» оголосив про проведення відкритих торгів на закупівлю ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ). 11 січня 2012 року Ю.Бойко повідомив, що технічна підготовка самопідйомної плавучої бурової установки в турецькому порту після проходу через Босфор для подальшого переходу до України займе три місяці.