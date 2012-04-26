Медведєв: 70% російського експорту становлять вуглеводні

Москва. Президент Росії Дмитро Медведєв відзначає, що 70% російського експорту на світовий ринок становлять вуглеводні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Д.Медведєв сказав сьогодні в інтерв'ю російським телеканалам.

«Якщо говорити про наш експортний баланс, то 70% нашого експорту - це вуглеводні. Так приблизно і було (4 роки тому - УНІАН) і лише 5% - це поставки машино-технічного характеру», - сказав він і додав, що робота з диверсифікації економіки продовжитися.

Він підкреслив, що головними ризиками для Росії є залежність від поставок сировини і, перш за все, вуглеводнів на світовий ринок, а також проблеми в демографії.

Д.Медведєв відзначив, що Росія не планувала за 4 роки відмовитися від експорту нафти і газу.

За його словами, Росія в цілому непогано рухалася в бік диверсифікації своєї економіки. Зокрема, виробництво промислових товарів і засобів виробництва зросло за 4 роки приблизно на 50%, а виробництво радіоелектронних засобів - на 30%.

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