«Білорусьнафта» створює в Україні дочірнє підприємство «Сервіс Ойл» із нафтового сервісу

Державне виробниче об'єднання «Білорусьнафта» створює в Україні дочірнє підприємство ТОВ «Сервіс Ойл» із нафтового сервісу.

Про це сказано в повідомленні «Білорусьнафта», оприлюдненому на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, передбачається, що ТОВ «Сервіс Ойл» надаватиме нафтогазовим компаніям України послуги у галузі нафтогазового сервісу, серед яких капітальний ремонт свердловин, роботи з підвищення нафтовіддачі пластів, ремонтно-відновлювальні роботи, сейсморозвідка.

Також компанія розглядає перспективу експлуатаційного й розвідувального буріння свердловин на нафту й газ в Україні.

Нагадаємо, влітку 2010 року Державне виробниче об'єднання «Білорусьнафта» відкрило в Україні ТОВ «Білорусьнафта-Україна».

Довідка УНІАН. Державне виробниче об'єднання «Білорусьнафта» є провідним нафтовим підприємством у Білорусі. Основними напрямками його діяльності є видобуток нафти й газу, нафтовий сервіс, переробка вуглеводневої сировини, виробнича наука, машинобудування, реалізація продуктів переробки нафти та газу всередині країни й за її межами.

До складу ВО «Білорусьнафта» входять газопереробний завод, галузевий науково-дослідний інститут, увесь спектр високотехнологічних сервісних підрозділів. «Білорусьнафта» має в своєму розпорядженні найбільший у республіці резервуарний і спеціальний транспортний парк, у його активі понад 60% усього автозаправного комплексу Білорусі.