Україна в 2014-2020 рр. модернізує всі енергоблоки АЕС. Залучить 1 млрд дол. кредитів

Україна в 2014-2020 роках проведе модернізацію всіх енергоблоків атомних електростанцій, що розташовані на території країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу після наради з питань підвищення безпеки експлуатації енергоблоків АЕС, що проходить сьогодні в аварійно-технічному центрі ДП НАЕК «Енергоатом».

«До 2020 року, починаючи з 2014 року, нам необхідно буде продовжувати терміни експлуатації атомних станцій. А це величезна робота, пов'язана з модернізацією наших атомних блоків», - повідомив М.Азаров.

При цьому він відзначив, що роботи на одному з блоків Южно-Української АЕС будуть завершені на початку 2013 року.

«Щодо одному з них, на Южно-українській АЕС роботи такі будуть завершені вже в першому кварталі 2013 року. Наступні блоки - на Запорізькій АЕС і так далі», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що на модернізацію енергоблоків буду потрібні чималі кошти.

«На модернізацію одного енергоблоку необхідно близько 4 млрд грн. Для наших зараз можливостей це колосальне навантаження», - відзначив М.Азаров.

При цьому він сказав, що всі роботи мають виконуватися з повним дотриманням норм безпеки.

«Всі вимоги з безпеки при модернізації мають бути виконані на 100%, і всі роботи мають бути забезпечені на 100% фінансуванням», - наголосив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня о 3 год. 03 хв. енергоблок №1 Южно-Української АЕС було відключено від мережі для проведення капітального планового ремонту.

Довідка УНІАН. В Україні сьогодні функціонує 4 АЕС: Запорізька, Южно-Українська, Рівненська і Хмельницька, оператором цих станцій є Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) «Энергоатом».

На чотирьох українських АЕС в строю 15 енергоблоків із відповідною кількістю реакторів.

Україна планує залучити 1 млрд дол. кредитів Євратому і ЄБРР на модернізацію блоків АЕС – Бойко

Для модернізації енергоблоків АЕС Україна планує залучити 1 млрд дол. кредитних коштів від Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко повідомив журналістів на брифінгу.

«Головне завдання - одержати кредит Євратому і ЄБРР. Ми одержимо приблизно 1 мільярд доларів на модернізацію наших блоків. Головний наголос буде зроблено на кредитні кошти», - сказав Ю.Бойко.

Він також повідомив, що кредитна угода може бути підписано наприкінці 2012 року.

«Ми на кінець року вийдемо на підписання кредитної угоди», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2014-2020 роках проведе модернізацію всіх енергоблоків атомних електростанцій, розміщених на території країни. Вартість модернізації одного блоку, за інформацією прем'єр-міністра України Миколи Азарова, перебуває в межах 4 млрд грн.

Довідка УНІАН. В Україні сьогодні функціонують 4 АЕС: Запорізька, Южно-Українська, Рівненська і Хмельницька, оператором цих станцій є Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) «Енергоатом».

На чотирьох українських АЕС працюють 15 енергоблоків з відповідною кількістю реакторів.

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