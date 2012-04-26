Виконувачем обов'язків гендиректора Рівненської АЕС призначено Ковтонюка

Тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» призначено Павла Ковтонюка.

Про це повідомляється на офіційному сайті Рівненської АЕС.

Згідно з повідомленням, відповідний наказ НАЕК «Енергоатом» видано 23 квітня.

До цього призначення 58-річний П.Ковтонюк з лютого 2009 року обіймав посаду головного інженера - першого заступника генерального директора Рівненської АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня на 53-му році життя помер генеральний директор ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» Михайло Колісниченко, який очолював Рівненську АЕС з 2008 року.

Довідка УНІАН. Рівненська АЕС - перша в Україні АЕС з водно-водяними енергетичними реакторами. Будівництво АЕС почалося в 1973 році. Два перші енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-440 були введені в експлуатацію у 1980-1981 роках, третій енергоблок (ВВЕР-1000) - у 1986 році, четвертий - у 2004 році.