Директором з комерційної діяльності ДТЕК призначений Фаворов

Найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України ДТЕК («Донбаська паливно-енергетична компанія») створила дирекцію з комерційної діяльності і призначила керівником дирекції Андрія Фаворова.

Про це УНІАН повідомили в департаменті зв'язків з громадськістю ДТЕК.

У повідомленні наголошують, що до цього призначення А.Фаворов з листопада 2010 року очолював ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд».

Дирекція з комерційної діяльності об'єднає всі торгові функції компанії: реалізацію вугілля, електроенергії, квот на викиди парникових газів. Це сприятиме формуванню оптимальної вартості продуктів по всьому ланцюжку: від видобутку вугілля до продажу електроенергії.

«Створення єдиного центру відповідальності за комерційну діяльність дозволить ДТЕК найкращим чином використовувати переваги вертикальної інтеграції. Завдяки стратегічному підходу до цієї функції ми зможемо заздалегідь бачити «вузькі місця» і вчасно реагувати на виклики», - прокоментував А.Фаворов.

«Нова модель систематизує роботу з нашими торговими партнерами всередині України та за її межами. Це підвищить конкурентоспроможність наших продуктів на зовнішніх ринках», - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДПЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТДВ «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», ПАТ «ДПЕК Західенерго» та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго».

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить ПАТ «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.