Ціна нафти падає на тлі рішення S&P знизити рейтинг Іспанії

На світових торгах у четвер, 27 квітня, ціни на нафту знижуються на тлі рішення міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's знизити суверенний кредитний рейтинг Іспанії до "ВВВ +" з "А".

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,49 долара, або на 0,47% - до 104,06 долара за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,45 долара, або на 0,38% - до 119,47 доларів за барель.

S&P вважає, що Іспанія зіткнеться з труднощами під час обслуговування держборгу і виконання програми скорочення бюджетних витрат у зв'язку з рецесією. Ще одним фактором негативного рейтингового рішення стали побоювання щодо того, що уряд країни в подальшому буде змушений надати допомогу банківському сектору, передає Bloomberg.

Крім того, розчарували інвесторів дані Міністерства праці США. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 21 квітня, зменшилася на одну тисячу і склала 388 тисяч. При цьому кількість первинних заявок за попередній тиждень була переглянута у бік підвищення - до 389 тисяч з 386 тисяч. Дані виявилися гіршими за прогнози аналітиків.