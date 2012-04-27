Нафтотрейдери пообіцяли АМКУ надавати оперативну інформацію в електронному вигляді

Сьогодні в Києві Антимонопольний комітет України (АМКУ), Асоціація «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» і найбільші учасники ринку нафтопродуктів підписали угоду про надання учасниками ринку оперативної інформації в електронному вигляді.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, документ підписали представники шести найбільших нафтотрейдерів: ПП «ОККО-Нафтопродукт», ПП «ОККО-Бізнес», ТОВ «Золотий Екватор» (WOG), ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна», ТОВ «Альянс Холдинг» (Shell), ТОВ «Параллель-М ЛТД».

Сторони підписали даний документ, виходячи з розуміння необхідності удосконалення механізму надання операторами ринку нафтопродуктів вичерпної та оперативної інформації, необхідної системі органів АМКУ для дослідження ринків нафтопродуктів відповідно до повноважень, передбаченими законодавством про захист економічної конкуренції.

Нагадаємо, в жовтні 2011 року АМКУ та Асоціація нафтотрейдерів підписали меморандум про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.

Довідка УНІАН. Асоціація «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» об'єднує найбільших українських операторів АЗС, серед яких WOG, OKKO, ЛУКОЙЛ, Shell, КЛО, Паралель, GFC та ін. Автозаправні станції компаній, що входять в Асоціацію, контролюють близько 40% українського роздрібного ринку нафтопродуктів.