Крим має величезні можливості для розвитку альтернативних видів енергії - Янукович

Президент України Віктор Янукович вважає, що Крим має величезні можливості для розвитку альтернативних видів енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Армянську перед відвідинами сонячної електростанції "Перово" ТОВ "Актив Солар".

"Ми не робили показухи і побудували найбільшу електростанцію, яка працює на сонячній батареї", - зазначив Президент.

В.Янукович нагадав, що ця електростанція забезпечує 220 МВт потужності і до кінця року ця цифра збільшиться до 300 МВт.

Президент наголосив на необхідності розвитку інфраструктури електропередачі для забезпечення електроенергією від цієї станції всього Криму.

Довідка УНІАН. Activ Solar - міжнародна група компаній зі штаб-квартирою у Відні (Австрія), спеціалізується на розробці і виробництві сонячних технологій.

Основними напрямами діяльності компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних парків. ПАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя) є дочірнім підприємством Activ Solar, історія виробництва полікремнію на якому розпочалася ще з 1964 року.

Activ Solar займається плануванням, фінансуванням і реалізацією великомасштабних проектів сонячної енергетики, об'єднуючи фахівців світового класу, стратегічних партнерів і провідні технології.

Activ Solar реалізовує проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні України з 2010 року.

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