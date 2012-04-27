Україна в першому кварталі скоротила транзит нафти на 14%

Транзит нафти до країн Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-березні 2012 року становив 4,051 млн. тонн, що на 13,8%, або на 0,650 млн. тонн, менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

У повідомленні наголошується, що в березні транзит до країн Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) становив 1,364 млн. тонн нафти, що на 0,8% менше, ніж за березень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році транспортування нафти через нафтопровідну систему України скоротилося на 11,6%, або на 3,607 млн. тонн, у порівнянні з 2010 роком, до 27,536 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи в 2011 році сстановив 17,771 млн. тонн нафти, що на 11,8%, або на 2,368 млн. тонн, менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.