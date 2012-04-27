Остаточне рішення щодо «Південного потоку» в Хорватії буде ухвалено в листопаді

Москва. Остаточне інвестиційне рішення щодо «Південного потоку» на території Хорватії буде ухвалено в листопаді цього року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками візиту керівника департаменту з управління проектами компанії Леоніда Чугунова до Республіки Хорватія.

В рамках візиту були проведені переговори з головою правління компанії Plinacro d.o.o. Младеном Антуновичем із питань реалізації проекту «Південний потік» на території Хорватії. Делегацію також прийняв перший віце-прем'єр і міністр економіки Хорватії Радімір Чачич.

«Була досягнута домовленість, що остаточне інвестиційне рішення буде ухвалено до 15 листопада 2012 року. За підсумками зустрічі хорватська сторона запропонувала «Газпрому» для розгляду додаткові варіанти реалізації проекту на території країни», - йдеться в повідомленні.

Сторони зазначили, що роботи з реалізації проекту «Південний потік» проходять відповідно до наміченого графіка. Учасники зустрічі підкреслили необхідність отримання газопроводом статусу проекту національного значення на території Хорватії.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря в країни Південної та Центральної Європи.

У березні 2010 року Росія та Хорватія підписали міжурядову угоду, що передбачає приєднання Хорватії до проекту «Південний потік».

У листопаді 2011 року було прийнято національне ТЕО.

Рішення про заснування «Газпромом» і уповноваженою з хорватської сторони компанією Plinacro d.o.o. спільної проектної компанії (СПК) для подальшої реалізації «Південного потоку» в Хорватії буде прийнято найближчим часом.ЧИТ

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