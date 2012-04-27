ВР ратифікувала угоду про співробітництво з Японією при надзвичайних ситуаціях на АЕС

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Японії про співробітництво у сфері поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях”.Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 267 із 306 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Угодою передбачені заходи щодо поліпшення післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях з метою мінімізації їх негативного впливу на людину і довкілля, зокрема, шляхом обміну інформацією, науковцями, технічним персоналом, проведення спільних семінарів тощо.

З метою реалізації положень угоди передбачається створення Спільного комітету, який має проводити засідання, як правило, один раз на рік в Україні або Японії.

Ратифікація Угоди дасть можливість підвищити ефективність післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях на випадок виникнення катастроф на території обох держав.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2012 року в Японії міністр надзвичайних ситуацій України Віктор Балога та міністр закордонних справ Японії Коітіро Гемба підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях.