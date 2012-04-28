Ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі ситуації в ЄС

На світових торгах у п'ятницю, 27 квітня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі посилення побоювань щодо перспектив розвитку єврозони і статданих зі США, передає Bloomberg.

Вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) підвищилася на 0,38 долара - до 104,93 долара за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,09 долара, склавши 119,83 долара за барель.

Побоювання інвесторів щодо економічного розвитку країн ЄС зміцнилися на тлі зниження довгострокового суверенного рейтингу Іспанії агентством S & P на два ступені - до "ВВВ +" з негативним прогнозом. Короткостроковий суверенний кредитний рейтинг був також знижений до "A-2" з "A-1".

Додатковий тиск чинить опублікована в середині дня статистика щодо ВВП США. За даними Міністерства торгівлі, ВВП США в реальному вираженні зріс на 2,2% в січні-березні 2012 року проти 3% в останньому кварталі минулого року. Аналітики очікували зростання показника на 2,5%.