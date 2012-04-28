Вартість природного газу досягла максимуму за п'ять тижнів

Ціни на природний газ підскочили за поточний тиждень на торгах у Нью-Йорку на 8,5%, в той час як попередні п'ять тижнів вартість "блакитного палива" знижувалася.

Ціни на нафту марки WTI зросли за підсумками торгів у п'ятницю, 27 квітня, до максимуму з 2 квітня через позитивні дані про споживчий сектор у США, які дозволяють інвесторам сподіватися на посилення попиту в країні, передає Bloomberg.