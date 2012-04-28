З 10 травня дизпальне подешевшає на 10 коп./л - рішення експертно-аналітичної групи

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань функціонування ринку нафти, нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України ухвалила рішення про зниження роздрібних цін на дизельне пальне на 10 коп./л в межах рекомендованого ЕАГ коридору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за підсумками засідання групи в п'ятницю.

«Учасники засідання прийняли рішення про зниження ціни на дизпальне на 10 копійок за літр з 10 травня 2012 року в рамках рекомендованого секретаріатом ЕАГ коридору», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що в рамках засідання розглянули цінову ситуацію на ринку нафтопродуктів, його ресурсне наповнення та проаналізували вплив на нього світових тенденцій.

Нагадаємо, ціни на АЗС зростають з другої половини лютого. Основною причиною підвищення є загальносвітова тенденція підвищення цін на нафту у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. З початку року вартість нафти Brent на європейському спотовому ринку зросла практично на 20%, а гуртова вартість бензину і ДТ в Україні - більш ніж на 12% і 7% відповідно.

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 20 по 27 квітня 2012 середні по Україні роздрібні ціни на дизельне пальне збільшилися на 0,3% - з 10,27 грн/л до 10,30 грн/л.