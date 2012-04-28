АМК дозволив DTEK придбати «Дніпрообленерго»

Антимонопольний комітет України (АМК) надав дозвіл компанії DTEK Holdings Limited (Кіпр) на придбання акцій ПАТ «Дніпрообленерго» (Дніпропетровськ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що дане придбання забезпечує перевищення 50% голосів у найвищому органі управління підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня 2012 р. Фонд державного майна України визнав DTEK Holdings Limited, яка є управляючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Дніпрообленерго».

ПАТ «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату Ахметову.

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