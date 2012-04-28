Оприлюднено нові тарифи на електроенергію для населення (таблиця)

Сьогодні в газеті «Урядовий кур'єр» (№78 від 28 квітня 2012 року) оприлюднено постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ), якими встановлюються тарифи на електроенергію для населення, що споживає понад 800 кВт/год. на місяць на рівні 42-54,72 коп. за кВт/год.

Нові тарифи. Таблиця

Таким чином, вводяться нові категорії споживачів із 1 травня 2012 року.

Для міського населення, що споживає понад 800 кВт/год. на місяць, тариф становитиме 54,72 коп. за кВт/год., для сільського населення - 50,58 коп. за кВт/год.

Для міського й сільського населення, що проживає в будинках, обладнаних електроплитами, і споживає понад 800 кВт/ч на місяць, тариф становитиме 42 коп. за кВт/год.

Для міського й сільського населення з електроопалювальними установками, а також для населення, що проживає в багатоквартирних будинках, які негазифіковані природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, за умови споживання понад 800 кВт/год. на місяць із 1 травня по 30 вересня тариф становитиме 42 коп. за кВт/год.

При цьому для них із 1 жовтня по 30 квітня (в опалювальний сезон) при споживанні понад 1800 кВт/год. на місяць тариф також становитиме 42 коп. за кВт/год.

Решта всіх тарифів не змінена.

Як повідомляв УНІАН, за даними НКРЕ, кількість споживачів, які споживають понад 800 кВт/год. на місяць, становить 1,1% (200 тис. абонентів) від загальної кількості, проте вони споживають близько 9% (3,1 млрд кВт/год. на рік) від загального обсягу споживання електроенергії населенням.

Передбачається, що вказані зміни тарифів на електроенергію не поширюватимуться на 99% сімей.