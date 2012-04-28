ENSREG схвалив звіт України щодо переоцінки безпеки АЕС

Секретаріат Європейської групи ядерного регулювання безпеки (European Nuclear Safety Regulators Group, ENSREG) 25 квітня схвалив національний звіт України щодо переоцінки безпеки українських атомних електростанцій (АЕС), проведеної на тлі подій на АЕС «Фукусіма-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олена Миколайчук.

За її словами, звіт затверджений без зауважень, що свідчить про відповідність рівня безпеки українських АЕС вимогам МАГАТЕ.

У той же час О.Миколайчук зазначила, що європейські експерти висунули ряд рекомендацій стосовно посилення безпеки з урахуванням екстремальних природних дій. Рекомендації, зокрема, стосуються перегляду оцінки сейсмічних дій при параметрах прискорення грунту не менше 0,1 g, а також створення додаткових резервних потужностей систем безпеки, стійких до втрати енергопостачання і тепловідведення.

При цьому вона підкреслила, що рекомендації, висунуті Україні, повністю корелюють із загальними висновками і рекомендаціями ENSREG за результатами перевірки європейських АЕС.

«Ми знаходимося в «мейнстримі». Ми від усіх країн ЄС сьогодні не відрізняємося... Причин говорити про те, що в нас є критичні ситуації з безпекою, абсолютно немає», - сказала вона.

Нагадаємо, після аварії на АЕС «Фукусіма-1» у Японії в березні 2011 року Європейський Союз ініціював проведення додаткової перевірки безпеки атомних станцій на території Європи. Ініціатива стосувалася спочатку країн ЄС, потім до неї приєдналися Україна і Швейцарія.

У 2011 році НАЕК «Енергоатом» провів цільову переоцінку безпеки відносно зовнішніх екстремальних природних дій, яка надалі була верифікована під час партнерської місії експертів європейських атомних регуляторів на Україну.

Довідка УНІАН. Україна експлуатує 15 атомних енергоблоків сумарною встановленою потужністю 13,88 ГВт. У 2011 році АЕС України збільшили виробництво електроенергії на 1,2%, порівняно з 2010 роком - до 90,25 млрд кВт/год.