«Нафтогаз» винен «Ощадбанку» 20,3 млрд грн - понад 40% кредитного портфеля

Заборгованість НАК «Нафтогаз України» за кредитами «Ощадбанку» станом на 31 грудня 2011 року склала 20,334 млрд грн, або понад 40% кредитного портфеля банку, який на зазначену дату складав 50,461 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні кредитно-фінансової установи.

«Станом на 31 грудня 2011 року загальна сума заборгованості » за кредитами, наданим пов'язаним особам, склала 29,771 млрд грн. Також банком враховуються позабалансові зобов'язання з кредитування в сумі 2,607 млрд грн. Найбільші суми кредитної заборгованості враховуються за кредитними договорами, укладеними з НАК "Нафтогаз України", - 20,334 млрд. грн. (зокрема нараховані відсотки в сумі 216,859 млн. грн)», - йдеться в повідомленні.

У документі пояснюється, що кредитні кошти клієнту надано наприкінці 2008 року і в першому півріччі 2009 року. Цільове призначення кредиту: забезпечення розрахунків за природний газ, включаючи газ у підземних сховищах, і за послуги з його транспортування.

Протягом 2011 року обсяги заборгованості за кредитами НАК "Нафтогаз України" зменшилися на 327,471 млн. грн, при тому що за звітний рік НАК було надано коштів на суму 637,000 млн. грн.

Процентний дохід «Ощадбанку», одержаний від "Нафтогазу" в 2011 році, склав 2,746 млрд грн. «Клієнтом у повному обсязі виконуються взяті на себе зобов'язання за кредитним договором», - зазначає банк у документі стосовно НАК.

«Ощадбанк» пояснює, що у зв'язку з тим, що в 2011 році значна частина підприємств, що працюють у сфері електроенергетики (енергогенеруючі й енергорозподільчі компанії), були в пайовій власності держави, то вони ідентифікуються як пов'язані.

«По цій групі підприємств заборгованість на кінець дня 31 грудня 2011 року склала 5,096 млрд грн. Мета надання коштів таким підприємствам - поповнення обігових коштів, реалізація інвестиційних проектів і виробничі потреби. По підприємствах ПЕК зменшення заборгованості з початку року склало 1,086 млрд грн. Протягом звітного року від клієнтів ПЕК одержано процентний дохід у розмірі 716,955 млн. грн», - йдеться в документі.

Сума кредитної заборгованості «Укравтодору» перед «Ощадбанком» за 2011 рік зменшилася на 612,202 млн. грн і на кінець минулого року склала 2,721 млрд грн. Кредитні кошти клієнту надавалися протягом 2009 року для фінансування проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг і для погашення зобов'язань за залученими в попередні роки кредитами.

Процентний дохід від операцій з "Укравтодором" за звітний рік склав 424,481 млн грн, а загальна сума процентних доходів за кредитами, наданими клієнтам - пов'язаним особам, склала 5,502 млрд грн.

Сформований резерв за кредитами пов'язаним особам у 2011 році збільшився на 1,396 млрд грн - до 3,560 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року й на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.

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