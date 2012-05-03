На світових торгах у середу, 2 травня, ціни на нафту знизилися на статданих із США, передає Bloomberg.

Так, вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) впала на 0,94 долара - до 105,22 долара за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,46 долара і склала 118,20 долара за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 27 квітня, виросли на 2,8 мільйона барелів, або на 0,8%, - до 375,9 мільйона барелів.