Кабмін розпорядився оснастити квартири і приватні будинки лічильниками газу

Кабінет міністрів України розпорядився оснастити квартири і житлові приватні будинки лічильниками газу.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження "Деякі питання забезпечення комерційного (приладового) обліку природного газу», розроблене Національною комісією з державного регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), прийнято 25 квітня.

Згідно з розпорядженням, графіки оснащення квартир і приватних будинків, в яких проживає населення, лічильниками газу будуть розроблені і затверджені до 1 липня 2012 року.

Установка газових лічильників проводитиметься в два етапи.

Зокрема, квартири і приватні будинки, в яких природний газ використовується для підігріву води і приготування їжі, мають бути оснащені газовими лічильниками до 1 січня 2016 року, квартири і приватні будинки, де газ використовується тільки для приготування їжі, - до 1 січня 2018 року.

Також у розпорядженні йдеться про те, що в загальнодержавних і місцевих засобах масової інформації буде проведено роз'яснювальну роботу з питань доцільності і ефективності обліку використаного населенням природного газу із застосуванням лічильників газу.