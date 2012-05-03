Уряд вирішив модернізувати низку теплоелектростанцій

Уряд схвалив техніко-економічні обгрунтування (ТЕО) реконструкції енергоблоку №14 Придніпровської ТЕС ПАТ «Дніпроенерго», технічного переозброєння енергоблоку №3 Запорізької ТЕС ПАТ «Дніпроенерго» і переоснащення енергоблоку №1 Криворізької ТЕС.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідні розпорядження прийняті на черговому засіданні Кабінету міністрів 25 квітня 2012 року.

Згідно з розпорядженням №240-р, кошторисна вартість переоснащення енергоблоку № 1 Криворізької ТЕС складе 805,196 млн грн, зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт складе 152,421 млн грн, вартість пуско-налагоджувальних робіт - 94,82 тис. грн. На інші витрати передбачено 165,126 млн. грн.

Згідно з розпорядженням №241-р, кошторисна вартість переоснащення енергоблоку №3 Запорізької ТЕС складе 558,17 млн грн. Зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт складе 106,444 млн грн, на інші витрати передбачено 109,863 млн грн.

Згідно з розпорядженням №242-р, кошторисна вартість реконструкції енергоблоку №14 Придніпровської ТЕС складе 1,273 млрд грн. Зокрема, вартість будівельно-монтажних робіт складе 220, 002 млн грн, вартість пуско-налагоджувальних робіт - 7,308 млн грн. На інші витрати передбачено 256,902 млн грн.