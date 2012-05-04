Заява глави ЄЦБ обвалила ціни на нафту

На світових торгах у четвер, 3 травня, ціни на нафту впали на заяві глави європейського Центробанку Маріо Драгі про збереження істотних ризиків в європейській економіці.

Так, вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) впала на 2,68 долара - до 102,54 долара за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 2,12 долара і склала 116,08 долара за барель.

Як вважає Драга, ризики роблять серйозний вплив на прогнози подальших темпів зростання, хоча в цілому очікується поступове відновлення європейської економіки.

Крім того, інвесторів розчарувала макроекономічна статистика зі США. Індекс ділової активності в сфері послуг країни скоротився в квітні на 2,5 процентного пункту - до 53,5% з 56% в березні. Аналітики очікували зниження лише до 55,3%, передає Bloomberg.