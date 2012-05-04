ДТЕК у 2011 році збільшив чистий прибуток на 23% - до 3,522 млрд грн

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, у 2011 році збільшив чистий прибуток до 3,522 мільярда гривень з 2,857 мільярда гривень у 2010 році на тлі зростання виручки, йдеться в консолідованій фінансовій звітності компанії.

Консолідована виручка холдингу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності, минулого року зросла до 39,594 мільярда гривень із 24,294 мільярда гривень роком раніше. Валовий прибуток зріс у 2011 році до 9,618 мільярда гривень з 5,358 мільярда гривень. Показник EBITDA в 2011 році зріс на 67,4% - до 10,281 млрд грн.

Активи компанії за 2011 рік зросли до 56,3 мільярда з 25,6 мільярда гривень на кінець 2010 року.

Фінансова звітність ДТЕК пройшла аудит компанії PriceWaterhouse Coopers.

ДТЕК повідомляє, що частка видобутку вугілля в загальному обсязі виручки минулого року склала 22,220 мільярда гривень, частка виробництва електроенергії - 10,356 мільярда гривень і частка розподілу електроенергії - 10,090 мільярда гривень.

З початку поточного року ДТЕК одержав контроль над низкою великих українських енергетичних активів: у квітні холдинг купив 50% акцій енергопостачальної «Дніпрообленерго», а раніше покупкою 25% збільшив до 72,6% частку в енергогенеруючої компанії «Дніпроенерго».

Після покупки 40,1% акцій «Донецькобленерго» пакет ДТЕК в цій електромережної компанії зріс до 70,65%. ДТЕК також збільшив до 70,2% частку в енергогенеруючій «Західенерго» і до 72,8% в «Київенерго».

Сьогодні також холдинг купив за 256 млн гривень на приватизаційному тендері 45% держпакета акцій «Крименерго».

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.