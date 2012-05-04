Агрокомпанія KSG Аgro уклала два контракти з Polish Energy Partners щодо виробництва біопалива.

Про це повідомив член ради директорів KSG Аgro Сергій Мазін під час інвестиційного форуму, організованого Варшавською фондовою біржею в кінці квітня ц.р. у Варшаві.

За його словами, відповідно до першого контракту Polish Energy Partners має надати KSG Аgro технологію з виробництва пелет (паливних гранул) із соломи. Згідно з другим контрактом, KSG Аgro зобов'язується поставляти Polish Energy Partners протягом наступних семи років 50 тис. тонн пелет щорічно. Як зазначив С.Мазін, на даний момент загальна продуктивність біопалива KSG Аgro становить 7 тис. тонн в рік.

Довідка УНІАН. KSG Agro S.A. - вертикально інтегрована аграрна компанія. Земельний банк компанії складає 61 тис. га.

Чистий прибуток KSG Agro S.A. за підсумками 2011 р. склав 28 млн дол, виручка - 35 млн дол, EBITDA - 31 млн дол

У квітні 2011 р. KSG Agro S.A. здійснив IPO на Варшавській фондовій біржі - 33% акцій компанії були продані більш ніж за 40 млн дол.

Polish Energy Partners (Польща) працює в сфері аутсорсингу виробництва енергії для промислових споживачів, а також використання поновлюваних джерел енергії.