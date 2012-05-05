Участь України у будівництві Трансанатолійського газопроводу почнуть обговорювати 7 травня

Питання участі України у будівництві Трансанатолійського газопроводу почнуть обговорювати з 7 травня під час засідання робочої групи з питань енергетики двосторонньої міжурядовоі комісії з економічної співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив віце-прем’єр-міністром Туреччини Алі Бабаджан під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим.

«У понеділок наша делегація приїде до Києва на засідання робочої групи з питань енергетики, на якому ці питання обговорюватимуться більш детально», - сказав А. Бабаджан.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня М.Азаров у ході зустрічі з віце-прем'єр-міністром Туреччини заявив про готовність України найближчим часом почати переговори про свою участь у будівництві Трансанатолійського газопроводу.

М.Азаров зазначив, что Україна готова як до фінансої участі у будівництві, так і поставляти труби, компресори, інше необхідне обладнання.

5 квітня заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха заявив, що Україна зацікавлена брати участь у реалізації проекту щодо будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Довідка УНІАН. Трансанатолійській газопровід, який пролягатиме зі сходу на захід Туреччини до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". Ним передбачається транспортувати на європейський ринок газ із різних джерел, перш за все, з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд куб м на рік. Початок роботи газопроводу заплановано на 2017 рік.