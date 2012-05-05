Азаров хоче спільно з Туреччиною будувати Трансанатолійський газопровід

Україна найближчим часом готова почати переговори з Туреччиною про свою участь у будівництві Трансанатолійського газопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров у ході зустрічі з віце-прем`єр-міністром Туреччини Алі Бабаджаном.

Він повідомив, що переговори можуть бути початі в ході засідання двосторонньої робочої групи з питань енергетики міжурядової комісії з двостороннього співробітництва, яка пройде в Києві в травні-червні.

«Ми могли б у ході засідання цієї робочої групи вже конкретно обговорити питання нашого співробітництва», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що Україна готова брати участь у будівництві газопроводу, в тому числі й фінансово.

«Ми готові брати участь у будівництві цього газопроводу. Я маю на увазі й фінансову частину. І ми готові поставляти й труби, й компресори – все необхідне обладнання. Ми у себе тисячі кілометрів газопроводів будуємо», - сказав прем`єр.

Крім того, М.Азаров підкреслив, що Україна і Туреччина могли б достатньо серйозно координувати свої позиції у галузі енергетики.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха заявив, що Україна зацікавлена в тому, щоб брати участь у реалізації проекту щодо будівництва Трансанатолійського газопроводу.

Довідка УНІАН. Трансанатолійській газопровід, який пролягатиме зі сходу на захід Туреччині до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". По ньому передбачається транспортувати на європейський ринок газ із різних джерел, перш за все, з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд куб. м на рік. Початок роботи газопроводу заплановано на 2017 рік.

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