У Японії зупинено подачу електроенергії з останнього атомного реактора країни

У Японії зупинено подачу електроенергії з останнього атомного реактора, що залишився в строю, - третього реактора АЭС "Томарі" компанії Hokkaido Electric Power.

Як передає РІА Новости, про це повідомив оператор станції.

Вперше за 42 роки в Японії не залишилося жодного діючого реактора.

До аварії на АЕС "Фукусима-1" в березні минулого року 54 атомних реактора майже на третину забезпечували потреби країни в електроенергії. Японські технології в цій галузі вважалися одними із найбезпечніших у світі.

Аварія викликала недовіру населення і зміну вимог до безпеки станцій. Уряд Японії влітку минулого року зробив обов'язковим проходження стрес-тестів перед повторним запуском зупинених на профілактичний ремонт реакторів. Проте, як показала практика, ні посилення вимог, ні визнання результатів стрес-тестів міжнародними експертами МАГАТЕ поки не змогли зламати опір місцевого населення, чия згода є однією з умов перезапуску реакторів.

Таким чином, з березня минулого року один за іншим зупинялися на профілактичний огляд працюючі реактори (згідно із законом профілактика відбувається раз на 13 місяців), а реактори, що вже завершили огляд, так і не змогли вступити в дію.