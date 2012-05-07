Гендиректором «ДТЕК Західенерго» став Сердюков
Наглядова рада ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Львів) обрала генеральним директором Романа Сердюкова, повідомила компанія в Єдиній системі комплексного розкриття інформації НКЦПФР.
Згідно з повідомленням, таке рішення наглядова рада ухвалила на своєму засіданні 28 квітня.
Р.Сердюков призначений генеральним директором «ДТЕК Західенерго» з 15 травня терміном на три роки.
До цього призначення Р.Сердюков з квітня 2010 року очолював «Дніпроенерго».
Іншим своїм рішенням наглядова рада припинила з 14 травня повноваження генерального директора «ДТЕК Західенерго» Володимира Мазяра.
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Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт). 70,91% акцій генеруючої компанії володіє приватний енергохолдинг ДТЕК.
ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.