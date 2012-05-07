«Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 628 млн дол. за імпортований у квітні газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 6 квітня перерахувала ВАТ «Газпром» близько 628 млн. дол. США за імпортований у квітні 2012 року природний газ, повідомили УНІАН в управлінні по зв'язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ціна природного газу для компанії в другому кварталі 2012 року становить близько 425 дол. США.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис куб. м.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» щомісячно своєчасно і в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного газу.

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