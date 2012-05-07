Ціна газу для України у ІІ кварталі зросла до 425 дол.

Ціна природного газу для України у другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - з 416 дол. у першому кварталі – до 426 дол. за 1 тис. куб. м, повідомили УНІАН в управлінні по зв'язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

«Ціна природного газу для компанії у другому кварталі 2012 року становить близько 425 дол. США», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, ціна природного газу, який поставляється з Росії, у першому кварталі становила близько 416 дол. за 1 тис куб. м.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України у I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис куб. м, в IV – близько 400 дол. за 1 тис куб. м.