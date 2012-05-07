Гендиректором «ДТЕК Дніпроенерго» обрано Магеру

Наглядова рада ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) обрала генеральним директором Юрія Магеру, йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, таке рішення наглядова рада ухвалила на своєму засіданні 28 квітня.

Ю.Магера призначений генеральним директором «ДТЕК Дніпроенерго» з 15 травня строком на три роки.

До цього призначення Ю.Магера очолював дирекцію з генерації електроенергії ДТЕК.

Іншим своїм рішенням наглядова рада припинила з 14 травня повноваження генерального директора «ДТЕК Дніпроенерго» Романа Сердюкова, якого з 15 травня обрано генеральним директором ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Львів).

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інших акцій - міноритарні акціонери.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).