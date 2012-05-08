На NYMEХ ціна нафти впала нижче 100 дол. за барель

На торгах у понеділок, 7 травня, на нью-йоркській біржі NYMEХ вартість червневих ф'ючерсів на американську легку нафту знизилася на 0,55 дол.

Таким чином, її ціна склала 97,94 дол. за барель.

Вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent на лондонській біржі IСE знизилася на 0,02.

Таким чином, її ціна склала 113,16 дол. за барель, передає Bloomberg.

У понеділок, 7 травня, стали зрозумілими результати виборів президента у Франції і парламентських виборів у Греції, що внесло негатив в прогнози подальшого розвитку ситуації в єврозоні.