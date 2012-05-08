АМК дозволив Vijaya Universal одержати контроль над п'ятьма облгазами

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Vijaya Universal Ltd (Британські Віргінські острови) опосередковано одержати контроль над п'ятьма газопостачальними компаніями, повідомила прес-служба АМК.

Зокрема, Комітет надав дозвіл компанії Vijaya Universal на придбання понад 50% в п'яти кіпрських компаніях – Humgate Holdings Limited, Sagacity Limited, Sodeman Limited, Tanter Holdings Limited і Eriswell Trading Limited.

Вказані компанії сукупно контролюють 51% акцій «Дніпрогазу», 59,16% акцій «Криворіжгазу», 52,6% акцій «Харківгазу», 57,05% акцій «Харківміськгазу», а також 58,77% акцій «Донецькміськгазу».

Нагадаємо, основним власником п'яти облгазів з червня 2006 року була компанія «Газекс» («КЕС-Холдинг», Росія), підконтрольна співвласнику групи «Ренова» Віктору Вексельбергу.

У 2011 році «Газпром», материнська компанія «Газпром енергохолдингу», і «Ренова», контролююча «КЕС-холдинг», вели переговори про об'єднання енергокомпаній на базі ТОВ «Газпром енергохолдинг». Операція, яку планувалося завершити до кінця 2011 року, не відбулася через розбіжність партнерів, а також через негативну позицію ФАС. Паралельно «Ренова» вела переговори з ТНК-ВР про можливість придбання останньої частини активів компанії «Газекс».