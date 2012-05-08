Україна скоротила транзит газу до Європи на 21%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-квітні ц.р. скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,9%, або на 8,126 млрд куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 30,807 млрд куб. м, повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні наголошується, що в квітні ц.р. Україна скоротила транзит природного газу до країн Європи на 23,4%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 7,468 млрд куб. м.

Загальне транспортування газу газотранспортною системою Україні в січні-квітні ц.р. скоротилося на 13,6%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, до 56,425 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд куб. м. Загальне транспортування газу газотранспортною системою України в 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд куб. м (зокрема для потреб України – 51,687 млрд куб. м).

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, котрі є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів - 22,2 тис. км і газопроводів-відведень - 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.