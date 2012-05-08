«ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» до 2015 року інвестує в розвиток 31,5 млн дол.

ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» має намір у 2012-2014 рр. інвестувати в розвиток підприємства 31,457 млн дол., йдеться в річному звіті компанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, в 2012 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» планує освоїти 8,84 млн дол. інвестицій, основними проектами є реконструкція існуючої естакади наливу нафтопродуктів (4,036 млн дол.), створення санітарно-захисної зони (2,051 млн дол.) і програма технічного переобладнання (1,1 млн дол.)

Крім того, компанія відзначає, що в 2012 році планується проведення розробки базового проекту реконструкції заводу. Завершення реалізації проекту планують у 2015 році.

Згідно з програмою середньострокового планування передбачені інвестиції на: 2013 рік - 12,910 млн дол (без ПДВ); 2014 - 9,707 млн дол. (без ПДВ). Ці кошти будуть спрямовані в основному на завершення реалізації вже розпочатих проектів і проектів.

Також в повідомленні зазначено, що основним джерелом фінансування заводу продовжує залишатися кіпрська SLB Invest Limited, дочірня компанія «ЛУКОЙЛу».

Нагадаємо, в жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ. Найбільша в РФ приватна нафтова компанія своє рішення пояснила низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, збільшити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне пальне - за стандартом Євро-4.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський нафтопереробний завод» (м. Одеса) здатне щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. З 2000 року завод належить російській нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

Компанії «ЛУКОЙЛ» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії та за кордоном: в Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність складає 14 млн тонн нафти на рік.

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