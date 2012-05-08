Азаров: катарський газ утричі дешевший від російського

Доха (Катар). Україна вивчає можливість придбання і способи доставки зрідженого газу з Катару.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем'єр-міністр України Микола Азаров після відвідин компанії «Рас Газ».

«Україна наполегливо працює над диверсифікацією джерел постачань газу і вивчає можливість придбання газу в Катарі, способи доставки газу», - сказав він.

М.Азаров зазначив, що ціна катарського газу з урахуванням доставки на сьогодні втричі нижча за ціну газу, який Україна купує в Росії.

За його словами, на сьогодні Катар є третім світовим виробником зрідженого газу і розпочав використання нових технологій його виробництва, які для України дуже цікаві з урахуванням планів щодо будівництву LNG-терміналу.

Прем'єр-міністр підкреслив, що політичні контакти між Україною і Катаром налагоджені на достатньо високому рівні, що дає сподівання на конкретні результати стосовно співпраці в газовій сфері.

Він також повідомив, що наприкінці року Катар може відвідати Президент України Віктор Янукович. «Я думаю, що і Президент України наприкінці цього року також прибуде з візитом у Катарі. Таким чином, співпраця з цією енергетично важливою країною, на мій погляд, розвивається досить динамічно, інтенсивно, і я думаю, що це приведе до певного результату», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що паралельно з планами закупівлі газу розглядається також питання закупівлі Катаром продукції в Україні. «Якщо ми щось у Катарі купуватимемо, отож, нам треба щось Катару продавати», - сказав прем'єр. При цьому він не конкретизував, про яку саме продукцію йде мова.

«Багато чого можемо продавати», - відповів М.Азаров на прохання УНІАН уточнити, яка продукція може бути експортована в Катар з України.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України М. Азаров перебуває в Катарі з дводенним офіційним візитом.