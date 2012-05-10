Київ, Доха і Анкара наприкінці травня обговорять поставки скрапленого газу до України

Доха (Катар). Наприкінці травня Україна, Катар і Туреччина планують провести тристоронні переговори щодо транспортування скрапленого газу з Катару до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив журналістів на брифінгу 9 травня.

«Ми домовилися про те, що з нашими турецькими партнерами домовлятимемося про проведення тристоронньої зустрічі - Катару, Туреччини і України. Десь цю зустріч заплануємо на кінець травня», - сказав М.Азаров.

При цьому він відзначив, що розглядаються різні варіанти транспортування газу.

Пізніше заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха відзначив, що, перш за все, обговорюватимуться питання про отримання згоди Туреччини на транспортування газу через Босфор. «Катарська сторона порушуватиме це питання під час переговорів з Туреччиною, які заплановані на кінець цього місяця. Йдеться про те, що, можливо, у тристоронньому форматі нам вдасться знайти розв’язання цієї проблеми, яка на сьогодні існує – проблеми проходу танкерів через Босфор», - сказав В.Макуха.

При цьому він відзначив, що турецька сторона поки не дає згоди на прохід танкерів. «Це питання у переговорному процесі. Поки турецька сторона не підтримує прохання про транспортування газу через Босфор. Проте останнім часом ми спостерігаємо зрушення у позиції Туреччини, і сподіваємося, що ми зможемо знайти компромісне рішення, яке всіх влаштує», - сказав В.Макуха.