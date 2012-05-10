Перший енергоблок Рівненської АЕС відключений для проведення планового ремонту

10 травня в 00 год. 02 хв. енергоблок № 1 Рівненської АЕС був відключений від мережі для проведення середнього планового ремонту, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні наголошують, що 10 травня на атомних станціях України в роботі були 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 47-а доба капітального планового ремонту. Ремонт першої системи безпеки.

На енергоблоці № 4 Рівненської АЕС 40-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці № 1 Южно-Української АЕС 18-а доба капітального планового ремонту. Ремонт третьої системи безпеки.

На енергоблоці № 3 Южно-Української АЕС 51-а доба середнього планового ремонту. Ремонт другої системи безпеки.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС - 4 880 МВт, РАЕС - 1 340 МВт, ЮУАЕС - 950 МВт, ХАЕС - 1 890 МВт.

За минулу добу, 9 травня, станціями вироблено 226,71 млн. кВтг електроенергії.

Радіаційна, протипожежна і екологічна обстановка на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.